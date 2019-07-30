У Зеленского озвучили варианты переговоров насчет возвращения Крыма

Представитель президента в АРК рассказал, какие могут быть варианты переговоров относительно возвращения Крыма.

Для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, к которым можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.

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Об этом в интервью "Сегодня" рассказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

Он напомнил, относительно Донбасса есть "минский процесс" и "нормандский формат", даже несмотря на их низкую эффективность. Одновременно по Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было, а связано это в первую очередь с тем, что Россия даже отказывается ставить этот вопрос на обсуждение.

"Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму. С участием государства-оккупанта, возможно, первое время без участия государства-оккупанта, но это обязательно должно быть. То есть, как я уже сказал вначале, нам нужно держать Крым на повестке дня международного сообщества. Да, очень хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН по ситуации во временно оккупированном Крыму. Да, очень хорошо иметь резолюции ПАСЕ и других международных организаций. Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы принимать активное участие в этом. Сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это "Будапешт +"? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это "Нормандия+"? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", – сказал Кориневич.