В "Слуге народа" назвали главных кандидатов на должности главы ВР и вице-спикера

Также в команде Зеленского подтвердили, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры.

Спикером Верховной Рады 9-го созыва будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. Об этом Оbozrevatel заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

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"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук "за", – заявил Арахамия.

При этом, по словам 4-го номера в списке "Слуги", Руслан Стефанчук, вероятно, займет место вице-спикера парламента, а не главы фракции, о чем писали СМИ ранее.

"Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", – уверен Арахамия.

Также политик подтвердил, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Как сообщал ранее УНИАН, в команде "Слуги народа" хотят видеть премьер-министром Украины экономиста-технократа. При этом там допускают, кандидатура будущего премьера может понравиться отнюдь не всем.