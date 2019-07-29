Зеленский назначил гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником
12:20, 29 июля 2019Политика
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Бородянский является руководителем холдинга StarLightMedia и телеканала СТБ.
Зеленский назначил Бородянского внештатным советником / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.
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Об этом говорится в указе главы государства №557 от 29 июля. "Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Бородянский является руководителем холдинга StarLightMedia и телеканала СТБ.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки.
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