Зеленский назначил гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.

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Об этом говорится в указе главы государства №557 от 29 июля. "Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Бородянский является руководителем холдинга StarLightMedia и телеканала СТБ.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки.