Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки
11:28, 25 июля 2019Политика
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Соответствующий указ №553/2019 от 24 июля опубликован на сайте главы государства.
Президент назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.
Соответствующий указ №553/2019 от 24 июля опубликован на сайте главы государства.
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«Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 9 июля Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
11 июня президент назначил народного депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки.
*** Согласно публичному реестру деклараций, Сляднева в 2018 году была заместителем начальника одного из управлений прокуратуры города Киева.
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