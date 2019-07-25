Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки

Соответствующий указ №553/2019 от 24 июля опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки. Соответствующий указ №553/2019 от 24 июля опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский переназначил Демченко советником президента «Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 9 июля Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. 11 июня президент назначил народного депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки. *** Согласно публичному реестру деклараций, Сляднева в 2018 году была заместителем начальника одного из управлений прокуратуры города Киева.

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