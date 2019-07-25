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Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки

11:28, 25 июля 2019
Политика
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Президент назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки / фото УНИАН

Соответствующий указ №553/2019 от 24 июля опубликован на сайте главы государства.

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«Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

11 июня президент назначил народного депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки.

*** Согласно публичному реестру деклараций, Сляднева в 2018 году была заместителем начальника одного из управлений прокуратуры города Киева.

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Теги: #Служба внешней разведки#Владимир Зеленский