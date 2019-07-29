Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Сербии за помощь россиянам в оккупации Крыма

Сербский гражданин помогал россиянам захватывать стратегические объекты Крыма и выполнял роль «разведчика» незаконного вооруженного формирования разведывательной группы «Северный ветер», входившей в состав так называемой «Самообороны Севастополя».

Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Сербии за помощь россиянам в оккупации Россией Крыма в 2014 году.

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Как сообщается на сайте прокуратуры Автономной республики Крым, в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия к деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя».

«Во время досудебного расследования установлено, что на протяжении февраля-марта 2014 года, гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы «Северный ветер», входившей в состав «Самообороны Севастополя», помог оккупационным властям установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередач и пунктов газопровода возле Севастополя, осуществлял так называемое патрулирование города», - отметили в прокуратуре.

Указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.