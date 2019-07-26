На задержание российского танкера Кремль может ответить только истерикой – военный эксперт

По оценке эксперта, Украина выполнила международное право от А до Я.

Россия может ответить на задержание танкера NEYMA в Одесской области лишь "истерикой", поскольку Украина действовала в рамках международного права.

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Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель». По его мнению, любые претензии к Украине исключены.

"Кроме политических лозунгов они не сделают ничего. Нет оснований. Судно, во-первых, является вещественным доказательством совершения преступления в нарушении международного морского права. Во-вторых, на выполнение решения Международного уголовного суда мы имеем право на арест имущества Российской Федерации. Причем арест любого имущества за рубежом мы можем осуществлять до тех пор, пока Россия не выполнит решение Международного уголовного суда", – заявил Жданов.

По его словам, "относительно нарушения международного права со стороны Украины нет ничего".

"Кстати, экипаж мы отпустили в Россию, он уже находится на территории РФ. В этом смысле к нам никаких претензий быть не может", – добавил военный эксперт.

На вопрос, могла ли украинская сторона арестовать экипаж танкера, чтобы затем обменять его на пленных украинских моряков, Жданов ответил: "нет, Ни в коем случае. Если бы мы продолжали удерживать моряков, нас бы обвинили в захвате заложников. Мы выполнили международное право от А до Я".

По словам военного эксперта, у Кремля "не может быть никаких официальных претензий, кроме истерики".

Также Жданов выразил мнение, что инцидент с танкером "не отдаляет и не приближает" освобождение пленных украинских моряков.