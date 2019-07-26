Ни Кличко, ни его представители не пришли на допрос в ГБР - Труба

ГБР направит Кличко повестку на повторный допрос.

Ни киевский городской председатель Виталий Кличко, ни его представители не пришли на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале.

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"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий во время заключения договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве", - написал он.

По словам Трубы, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, ГБР направит Кличко повестку на повторный допрос и будет надеяться, что "он придет и расскажет следствию свою позицию".

Как сообщал УНИАН, Кличко вызвали на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Сегодня, 26 июля, он заявил, что не собирается идти на допрос в ГБР, поскольку поданные в Бюро представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращения являются надуманными.

Кличко заявил, что в ГБР придет его представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все вопросы.