Ющенко замахнулся на янтарный эксклюзив

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в благоустройстве территории “Мистецького арсеналу” и провел импровизированную экскурсию по помещениям будущего музея.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент вместе с курсантами, студентами, казаками, министрами вырубал кусты, переносил мусор с территории музея. Потом Президент решил провести экскурсию для журналистов по залам будущего музея.

В.ЮЩЕНКО провел журналистов в подвальное помещение, где, по его словам, будет размещена церковь из украинского янтаря. «Это будет одно из святых мест будущего арсенала», - сказал Президент, подчеркнув, что это будет единственная в мире янтарная церковь.

Он рассказал, что раскопки были проведены в прошлом году, тогда и были обнаружены остатки этой церкви, а также многочисленные захоронения. В.ЮЩЕНКО добавил, что в этой церкви игуменьей была мать Ивана Мазепы.

Президент также сообщил, что в подземном этаже будет размещен музей казачества, военный музей, музей археологии и другие музеи, которые отображают историю Украины, начиная с палеолита.

В подвальной части также будет размещена сокровищница. В.ЮЩЕНКО надеется, что удастся завершить успешно переговоры, чтобы объединить три сокровищницы – музея исторических драгоценностей, сокровищницу Национального банка и сокровищницу института археологии.

Президент также продемонстрировал то, что уже сделано на 1-м и 2-м этажах музея, рассказав, что на первом этаже будет размещена экспозиция под названием «Вечная Украина». «Это то, что делает Украину Украиной с точки зрения оригинальности нашего бытия, вся наша духовная сила», - сказал В.ЮЩЕНКО, объяснив, что там будет музей писанки, рушника, иконы и тому подобное.

Второй этаж планируется посвятить модерному искусству. Глава государства сообщил, что уже создан фонд для отбора произведений искусства для этой экспозиции.

Президент надеется, что уже к следующему Дню Независимости этот музей будет открыт для посетителей. Но уже через месяц в одном из помещений планируется провести прием по случаю ежегодного заседания ЕБРР.

В.ЮЩЕНКО также рассказал, что сегодня он проводит активную работу над возвращением ценных для Украины произведений искусств на территорию государства. Это касается и золотых лаврских ворот, которые сегодня находятся в частной лондонской коллекции, и Батуринского архива и многих других раритетов.