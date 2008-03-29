Ющенко выразил соболезнования семьям погибших на «Нефтегазе-67» моряков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа корабля «Нефтегаз-67».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой печалью воспринял весть о трагедии, которая привела к гибели членов экипажа корабля «Нефтегаз-67». Это горькая и непоправимая утрата для нашей страны, для ваших семей, для всех, кто знал этих мужественных людей, которые погибли, до конца выполняя свой долг», – говорится в соболезновании Президента. «Государство сделает все необходимое, чтобы поддержать вас в тяжелый час, оказать всю надлежащую помощь», – отметил глава государства.

“Грущу вместе с вами, разделяю вашу боль и скорбь. Выражаю вам искренние соболезнования”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67» (Украина) и балкера «Яохай» (КНР).

На судне «Нефтегаз-67» находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали спасатели в открытом море. Они спасены.

По состоянию на 29 марта найдены тела трех моряка. Судьба 15 членов экипажа судна «Нефтегаз-67» остается неизвестной.