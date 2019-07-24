В КГГА прокомментировали инициативу Богдана уволить Кличко
В Киевской городской государственной администрации ничего не знают о намерениях Офиса президента Владимира Зеленского добиться увольнения Виталия Кличко с должности головы КГГА.
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Об этом, комментируя НВ заявление главы президентского офиса Андрея Богдана, рассказала пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.
«У нас нет официальной информации по этому поводу. Ни писем, ни каких-либо сообщений», — сказала она.
По информации СМИ, Богдан попросил Кабинет министров о представлении относительно увольнения Кличко с должности председателя КГГА.
Кроме того, ранее он заявлял о необходимости разделения полномочий мэра Киева и главы городской госадминистрации.