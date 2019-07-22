Стало известно, сколько денег из бюджета получат партии с более 2% голосов
Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.
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По закону «Относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств, передает Громадське.
Согласно данным национального экзит-полла, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.
Наибольшую долю получит президентская партия «Слуга народа» — 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет.
Далее идут:
«Оппозиционная платформа – За життя» – 141 млн за год;
«Европейская солидарность» – 109;
«Батькивщина» – 93;
«Голос» – 77;
«Сила и честь» – 54;
«Оппозиционный блок» – 40;
«Партия Шария» – 38;
«Радикальная партия Ляшко» – 34;
«Украинская стратегия Гройсмана» – 27;
«Свобода» – 26.
Лишь 5 первый партий, по данным экзит-полла, преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду. Официальные результаты выборов ЦИК должны объявить до 5 августа.