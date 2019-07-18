Портнов заявил, что ГПУ закрыла одно из дел против Порошенко

Дело касалось введения Порошенко военного положения в Украине.

Генеральная прокуратура Украины закрыла одно из уголовных дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который и подавал заявление.

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По его словам, дело касалось захвата украинских моряков в плен возле Керченского пролива. По мнению Портнова, Порошенко после этого ввел военное положение, чтобы "сохранить власть". Экс-заместитель главы АП времен Януковича считает, что таким образом экс-президент совершил государственную измену.

"Луценко в нарушение УПК закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который, рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел с целью сохранения власти военное положение", - говорится в его сообщении.

Портнов пообещал обжаловать решение о закрытии одного из дел против Порошенко в суде.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что ГБР изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

17 июля экс-президент не явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" анонсировала на 17 июля поездку Порошенко вместе с командой в Страсбург для проведения переговоров с европейскими партнерами.