В Польше в ДТП погиб украинский водитель

Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

В польском городе Юзефув возле Варшавы в результате ДТП погиб гражданин Украины. Читайте такжеПолиция уточнила число жертв и пострадавших в жутком ДТП под Киевом

Об этом сообщает Польское радио. По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.

«Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте», - сказали в местной полиции.

Водитель цементовоза был трезвым, отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше в населенном пункте Бжезник автомобиль наехал на группу людей, в результате ДТП погибли трое украинцев.