В Польше в ДТП погиб украинский водитель
20:54, 17 июля 2019Политика
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Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Иллюстрация REUTERS
В польском городе Юзефув возле Варшавы в результате ДТП погиб гражданин Украины.
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Об этом сообщает Польское радио. По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.
«Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте», - сказали в местной полиции.
Водитель цементовоза был трезвым, отметили в полиции.
Как сообщал УНИАН, ранее в Польше в населенном пункте Бжезник автомобиль наехал на группу людей, в результате ДТП погибли трое украинцев.
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