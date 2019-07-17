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В Польше в ДТП погиб украинский водитель

20:54, 17 июля 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Польское радио. По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.

«Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте», - сказали в местной полиции.

Водитель цементовоза был трезвым, отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше в населенном пункте Бжезник автомобиль наехал на группу людей, в результате ДТП погибли трое украинцев.

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Теги: #Польша#ДТП#Варшава