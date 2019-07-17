Россия не сможет избежать ответственности за MH17 - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что независимый суд определит справедливое наказание для виновных в сбитии малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

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Об этом говорится в обнародованном пресс-службой МИД заявлении к 5-й годовщине сбития самолета.

«В этот день 5 лет назад 298 невинных гражданских лиц, включая 80 детей, из 10 стран мира потеряли свои жизни в результате сбития малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17 российской зенитно-ракетной системой «Бук», запущенной с не подконтрольной Украине территории Донбасса. Этот день навсегда останется трагической страницей истории не только для Украины, но и для всего мира», - сказано в заявлении.

В МИД выразили искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе.

«Несмотря на все усилия Российской Федерации по блокированию процесса расследования и переложению своей ответственности за участие в сбитии самолета рейса МН17, Совместная следственная группа, в которую входят представители следственных органов и прокуроров из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, уже установила первых 4 подозреваемых, которые предстанут перед судом 19 марта 2020 года. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. И это только начало. В дальнейшем будут установлены личности непосредственных исполнителей», - отметили в ведомстве.

«Нашим общим долгом и приоритетом остается установление справедливости и привлечение к ответственности всех виновных в этом страшном террористическом акте. Ответственность неизбежна. Каждый должен отвечать за свои противоправные поступки», - подчеркивается в заявлении.

В МИД отмечают, что сбитие самолета рейса МН17 является не только уголовно наказуемым деянием, но и нарушением Российской Федерацией норм международного права, в частности Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

«Это ужасное преступление не останется безнаказанным. Следствие определит всех виновных в смерти 298 гражданских лиц, а независимый суд определит справедливое наказание. Справедливость будет восстановлена», - убеждены во внешнеполитическом ведомстве.