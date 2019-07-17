В ГБР не исключают, что Порошенко могут принудительно привести на допрос

Следующий вызов, по словам Романа Трубы, состоится после 21 июля.

В Государственном бюро расследований не исключают, что к экс-президенту Украины Петру Порошенко может быть применен принудительный привод на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, директор ГБР Роман Труба сказал журналистам, что по заявлениям различных граждан возбуждено 11 уголовных производств в отношении высокопоставленных лиц времен президентства Порошенко.

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По словам Трубы, все дела по факту, ни по одному из них никому подозрение не объявлено.

Труба отметил, что Порошенко вызывался сегодня в качестве свидетеля по делу по факту легализации доходов от продажи завода "Кузница на Рыбальском". По этому делу уже допрошен Сергей Тигипко, но подозрение по нему, как и по другим делам, не вручено никому, подчеркнул директор ГБР.

Также он заявил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и сообщили, что Порошенко не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

Труба подчеркнул, что повторно пригласит Порошенко на допрос после 21 июля, то есть после дня выборов.

Также он отметил, что в случае неявки Порошенко на допрос к нему может быть применен и принудительный привод, поскольку это предусмотрено законодательством.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что ГБР изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Сегодня, 17 июля, экс-президент не явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" анонсировала на сегодня, 17 июля, поездку Порошенко вместе с командой в Страсбург для проведения переговоров с европейскими партнерами.