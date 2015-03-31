Власть Украины неэффективно расследует преступления против майдановцев - эксперты Совета Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Международной совещательной группы (МДГ) Совета Европы по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, Николас Братца.

Он отметил, что, в частности, после 22 февраля 2014 года "расследование сталкивалось со значительными препятствиями, которые однако не могут оправдать все те недостатки, которые не были их неизбежным следствием".

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Также, обосновывая свой вывод о неэффективности расследований дел, МДГ констатирует, что ресурсы Генпрокуратуры Украины в расследовании преступлений были крайне недостаточными, часто менялись генеральные прокуроры, работа следователей также была распределена неэффективно.

Кроме того, в отчете указано, что Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины не желали сотрудничать с прокуратурой в расследовании преступлений против активистов Майдана. Как показательный пример этого, Международная группа отмечает расследования участии бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в преступлениях против майдановцев. В частности, заметил Братца, речь идет о давлении со стороны МВД на органы прокуратуры, а также о содействии Печерского райсуда Киева побега одного из основных на сегодня фигурантов, "беркутовца" Дмитрия Садовника.

Также в отчете отдельно говорится о роли Печерского суда в расследовании преступлений против майдановцев: "Международная совещательная группа решила, что решение Печерского районного суда не отвечает требованиям Европейской конвенции (по правам человека - УНИАН) и не рекомендовала амнистировать или миловать сотрудников правоохранительных органов, когда речь идет об убийствах или ненадлежащем обращении".

Справка УНИАН. Международную совещательную группу по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, была создана по инициативе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в феврале 2014 г. В ее состав, кроме Братца, вошли бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины, доктор юридических наук Владимир Буткевич, украинский правозащитник Олег Анпилогов и эксперты Совета Европы.