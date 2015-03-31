Власть Украины неэффективно расследует преступления против майдановцев - эксперты Совета Европы
Украинская власть неэффективно расследует преступления против майдановцев, нет координации действий между следственными органами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Международной совещательной группы (МДГ) Совета Европы по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, Николас Братца.
Он отметил, что, в частности, после 22 февраля 2014 года "расследование сталкивалось со значительными препятствиями, которые однако не могут оправдать все те недостатки, которые не были их неизбежным следствием".
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Также, обосновывая свой вывод о неэффективности расследований дел, МДГ констатирует, что ресурсы Генпрокуратуры Украины в расследовании преступлений были крайне недостаточными, часто менялись генеральные прокуроры, работа следователей также была распределена неэффективно.
Кроме того, в отчете указано, что Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины не желали сотрудничать с прокуратурой в расследовании преступлений против активистов Майдана. Как показательный пример этого, Международная группа отмечает расследования участии бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в преступлениях против майдановцев. В частности, заметил Братца, речь идет о давлении со стороны МВД на органы прокуратуры, а также о содействии Печерского райсуда Киева побега одного из основных на сегодня фигурантов, "беркутовца" Дмитрия Садовника.
Также в отчете отдельно говорится о роли Печерского суда в расследовании преступлений против майдановцев: "Международная совещательная группа решила, что решение Печерского районного суда не отвечает требованиям Европейской конвенции (по правам человека - УНИАН) и не рекомендовала амнистировать или миловать сотрудников правоохранительных органов, когда речь идет об убийствах или ненадлежащем обращении".
Справка УНИАН. Международную совещательную группу по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, была создана по инициативе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в феврале 2014 г. В ее состав, кроме Братца, вошли бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины, доктор юридических наук Владимир Буткевич, украинский правозащитник Олег Анпилогов и эксперты Совета Европы.