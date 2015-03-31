В СБУ уверяют, что средства экс-чиновников Януковича не выводились из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

«Все они находятся в Украине. Вы знаете механизм возвращения - судебное решение, и уже окончательно они не просто возвращены, а могут направляться на финансирование социальных программ. Я ответственно заявляю, что они не выведены из государства и фактически находятся во владении государства», - заявил Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл. Значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Арсений Яценюк тогда обратился в Генпрокуратуру, СБУ и суды с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

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2 февраля 2015 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что в Украине арестованы 1,8 млрд долларов и 6 млрд грн, которые хранятся на счетах лиц из окружения Януковича, которые проходят по уголовным производствам.

Также, по данным Яремы, на банковских счетах в странах Евросоюза и Швейцарской Федерации арестовано около 200 млн долларов.

Кроме того, 12 марта 2015 года Яценюк призвал Генпрокуратуру быстрее начать процедуру конфискации в пользу государства 1,4 млрд долл., арестованных в рамках расследования финансовых преступлений лиц из окружения Януковича.