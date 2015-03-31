Контактная группа проведет видеоконференцию с "представителями" отдельных районов Донбасса

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Завтра, 1 апреля, участники Трехсторонней контактной группы будут разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в режиме видеоконференции», - сообщила Олифер.

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По ее словам, во время видеоконференции планируется обсудить проблемы деэскалации ситуации на востоке Украины, а также вопрос обмена заложников и незаконно удерживаемых людей.

Олифер сообщила, что 30 марта состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы - представителя ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президента Украины Кучмы и посла РФ в Украине Михаила Зурабова.