Кучма призвал миссию ОБСЕ усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер, в продолжение вчерашнего телефонного разговора руководителей Украины, Франции, Германии, РФ члены Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ в режиме скайп-конференции говорили с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Участники конференции детально обсудили состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего - прекращение огня и отвод тяжелых видов вооружений.

Во время общения также были представлены доклады руководителей украинской и российской сторон в совместном центре по контролю и координации по наблюдению за соблюдением прекращения огня на Донбассе, а также информация от миссии ОБСЕ.

Кучма призвал представителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей срочно решить вопрос допуска сотрудников миссии ОБСЕ в окончательное место отвода тяжелых видов оружия.

"ОБСЕ имеет исключительное значение в обеспечении мониторинга и подтверждении режима прекращения огня, в соответствии с Минских договоренностей. Я обратился к руководству миссии ОБСЕ с просьбой усилить технический контроль за прекращением огня и отводом тяжелых вооружений, в том числе, путем увеличения количества сотрудников миссии и технических средств контроля ", - заявил Кучма.

Читайте такжеКучма призвал боевиков соблюдать перемирие и отвести вооружениеУкраинская сторона предложила наладить постоянный мониторинг ОБСЕ на 10 наиболее проблемных участках вдоль всей линии соприкосновения. "Представители Донецка и Луганска согласились на это предложение", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники контактной группы призвали совместный центр по контролю и координации обеспечить полное и всеобъемлющее расследование всех инцидентов, за которые гибнут военные и мирные жители. "В частности, как можно скорее закончить расследование обстрела позиции Вооруженных сил Украины возле Донецкого аэропорта. 27 февраля из танка был открыт огонь по опорному пункту украинских военных: трое погибли, один ранен", - сообщает пресс-секретарь Кучмы.

Кучма также после переговоров сказал, что обсуждался вопрос обмена пленными. "Я обратил внимание представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» на необходимость активизировать эту работу, в соответствии с согласованной формулой «всех на всех». Договорились, что детально обсудим этот вопрос во время следующих видеоконференций", - подчеркнул Кучма.