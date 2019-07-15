В МИД России заявили о переговорах с Украиной насчет обмена военнопленных моряков

Когда именно может произойти обмен, замминистра иностранных дел России не сообщил.

Россия ведет переговоры с Украиной насчет обмена 24 украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива.

Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил российскому "Интерфаксу".

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал он.

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На вопрос, стоит ли в этом отношении ждать каких-либо подвижек в ближайшее время, Карасин отвечать отказался.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко 14 июля заявил о том, что украинских военнопленных моряков, по его информации, планируют освободить до дня внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.