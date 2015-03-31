Экс-главу милиции Киева подозревают в организации кровавого штурма Майдана в феврале 2014 года

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, Управление специальных расследований ГПУ в уголовном производстве о совершении умышленных убийств участников акций протеста и по другим фактам незаконного противодействия протестным акциям в период ноябрь 2013 года - февраль 2014 собрало доказательства причастности руководителей органов внутренних дел в организации осуществления силовой операции правоохранительных органов в ночь на 19 февраля 2014 года с целью разгона участников акции протеста на Майдане Независимости в Киеве.

По результатам расследования сообщено о подозрении бывшему и.о. начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве и его заместителю, начальнику общественной безопасности ГУ МВД Украины в г.. Киеве в организации штурма Майдана и отдаче приказа на такую операцию, в результате чего вследствие противоправного применения физической силы и специальных средств сотрудниками правоохранительных органов были совершены убийства 13 граждан и причинены телесные повреждения разной степени тяжести более 130 лицам.

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Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые объявлены в розыск.

В Генпрокуратуре уточнили, что речь идет о бывшем и.о. начальника столичного главка милиции Валерие Мазане и его заместителе Петре Федчуке.