Безвизовый режим для Украины даже не обсуждается, возможно лишь упрощение - МИД Латвии

Об этом заявил в Риге министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос о возможности принятия во время Рижского саммита положительного решения по упрощению визового режима в ЕС для граждан Украины, Ринкевичс приветствовал начало выполнения Украиной необходимых критериев для либерализации визового режима, в частности, выдачу биометрических паспортов.

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По его словам, во время Рижского саммита оценят процесс выполнения Украиной необходимых условий для либерализации визового режима, а также четко определят, к какому сроку стране следует сделать невыполненную работу в этом направлении.

Ринкевичс выразил надежду, что после повторной оценки сделанной Украиной работы и проведения соответствующих политических дискуссий вопрос о либерализации визового режима для граждан Украины будет решен.

По словам латвийского министра, майский саммит "Восточного партнерства ЕС" в Риге будет одним из главных мероприятий программы в течение следующих трех месяцев председательства Латвии в Совете ЕС. Ринкевичс отметил важность этого саммита, который будет отличаться от предыдущих, поскольку будут проходить "под знаком войны" в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее посол ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что на саммите "Восточного партнерства" в Риге 21-22 мая не будет принято решение о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом.



