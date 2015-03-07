Евросоюз начал подготовку к Рижскому саммиту «Восточного партнерства»

Европейский Союз начал подготовку к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в мае в Риге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом после завершения неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Риге, сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Мы договорились, что нам необходимо хорошо подготовиться, и мы начали (работу) сегодня - над политическими сигналами, обязательствами ЕС для всех шести наших партнеров на востоке и конкретными шагами, которые мы можем сделать", - сказала она.

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В свою очередь, министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что во время неформального заседания министры согласились, что "Рижский саммит подтвердит политические обязательства ЕС своим восточным соседям".

"У нас должен быть более индивидуальный подход к любому партнеру и мы считаем, что следует оказывать больше поддержки тем странам, которые осуществляют процесс реформ", - убежден он.

По мнению Ринкевича, Евросоюз может "работать над пакетом помощи для всех трех стран, которые подписали соглашения об ассоциации, - Грузии, Молдовы и Украины".

"Этот пакет должен помочь имплементировать соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Мы также говорили о либерализации визового режима и надеемся, что страны «Восточного партнерства» выполнят критерии, чтобы продвигаться вперед по принципу "больше за больше", но нам необходима оценка этих критериев Еврокомиссией", - детализировал министр.