Суд ЕС "задним числом" отменил продление санкций против Януковича и "Семьи" в 2016-2018 годах, но они остаются в силе

В то же время, санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения, которые были продолжены в марте 2019, остаются в силе.

Суд Европейского Союза отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения.

Как говорится в сообщении на сайте суда, соответствующее решение было принято сегодня.

Так, суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева.

В пресс-релизе суда по результатам рассмотрения жалоб вышеупомянутых лиц указано, что впервые они были включены в список лиц, средства которых подлежат замораживанию, в 2014 году из-за преступлений, касающихся растраты государственных средств и их незаконного перевода за пределы Украины, а решение о замораживании средств неоднократно продлевали на один год из-за того, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности.

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Но указанные лица обратились в суд ЕС с обжалованием решений о продлении замораживания их средств на основании того, в частности, что Совет ЕС не выполнил критерии внесения лиц в такие списки.

Суд пришел к выводу, что ни одна информация, на основании которой Совет ЕС принимал решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточными данными для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены.

"Поэтому суд отменяет акты Совета ЕС о продлении ограничительных мер на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года в отношении других заинтересованных украинцев", - говорится в сообщении суда.

Активы указанных экс-чиновников пока остаются замороженными, поскольку Совет ЕС продлил санкции в марте 2019 года - это решение остается в силе.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Мероприятия включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы относительно исключения определенных лиц из-за их смерти или расширения списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и тому подобное.

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15 марта 2019 года список был расширен за счет восьми россиян, против которых введены санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Они были внесены в санкционный список в ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и нарушение Россией международного права, которая необоснованно применила военную силу.

Санкции введены против контр-адмирала, начальника Пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму и Севастополе Сергея Станкевича, его заместителя, капитана 1 ранга Андрея Шеина, капитана 2 ранга, командира пограничного сторожевого корабля "Дон" Алексея Саляева, капитана 3 ранга, командира сторожевого корабля "Изумруд" Андрея Шипицина, капитана 2 ранга Алексея Шатохина, начальника службы пункта управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслана Ромашкина, командира малого противолодочного корабля "Суздалец" Сергея Щербакова и командующего войсками Южного военного округа РФ генерал-полковника Александра Дворникова.