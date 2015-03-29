Яценюк обещает следователям зарплату в 30 тысяч гривень за борьбу с коррупционной мафией

Об этом Яценюк заявил в интервью телеканалу ICTV, передает Украинская правда.

По его словам, невозможно бороться с коррупцией, когда у следователей зарплаты - 2300 гривень.

"Следователям, которые расследуют особо важные дела, ставим сейчас очень высокие зарплаты", - отметил Яценюк.

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Отвечая на вопрос, о каком порядке цифр идет речь, Яценюк отметил: "Аваков (глава МВД Арсен Аваков) предложил платить следователям 30 тыс. гривень на каждого следователя".

"Я нашел 30 тысяч для каждого следователя, который будет реально воевать с коррупционной мафией", - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул: "Не можем сразу всем дать. Это исключительно тем следователям, которые будут расследовать наиболее важные дела".

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"Это не может быть одноразовое шоу, это последовательная работа, изо дня в день", - добавил Яценюк, говоря о задержании и аресте экс-главы ГосЧС Сергея Бочковского и его заместителя на заседании правительства 25 марта в прямом эфире.

"Я знал об этом. Это был знак. И предупреждение. И если бы не прямой эфир, думаю, суд бы их уже выпустил", - добавил Яценюк.