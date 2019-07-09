Парламентские выборы 2019: как проголосовать во время отпуска или командировки (видео)

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. До 15 июля еще можно успеть изменить место голосования - подать документы на включение в список избирателей не по месту регистрации.

1 июля 2019 года ЦИК призвала поторопиться тех, кто хочет проголосовать не по месту регистрации на досрочных выборах в Раду 21 июля.

На это у избирателей есть чуть меньше двух недель, причем еще в начале избирательной кампании Центризбирком упростил процедуру.

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Поэтому, если вы в отпуске или в командировке, проголосовать вдали от дома как никогда просто.

Как проголосовать на выборах 2019: инструкция

1. Гражданам Украины нужно обратиться в ближайший реестра избирателей

До 15 июля 2019 года включительно необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, где зарегистрирован избиратель, или где будет находиться в день голосования.

Как правило, отделы ГРИ расположены в зданиях исполкомов городов областного значения или при райгосадминистрациях. До выборов отделы ведения ГРИ будут работать и по выходным.

2. Иметь с собой паспорт и написать заявление, где указать желаемый участок для голосования

Необходимо написать заявление установленного образца о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. Бланк заявления можно скачать на сайте ГРИ, чтобы заполнить заранее, или взять распечатанный в отделе Госреестра избирателей. В заявлении необходимо указать адрес фактического места проживания или номер участка, на котором планируете голосовать.

3. Получить удостоверение об изменении места голосования

Орган ведения Государственного реестра избирателей выдаст удостоверение о временном изменении места голосования, где будет указана дата выборов (21 июля 2019 года), а также номер избирательного участка для голосования. Иногда такое удостоверение выдают не сразу, а просят зайти за ним, например, на следующий день.

4. 21 июля с 8:00 до 20:00 прийти на новый участок

В день голосования, 21 июля 2019 года, необходимо будет прийти на новый участок с паспортом с 8:00 до 20:00.

Сколько людей изменило место голосования

Более 70 тысяч избирателей уже изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Чтобы сделать это, у избирателей есть еще неделя - до 15 июля.

Тем временем на избирательные округа уже везут бюллетени для голосования. Центральная избирательная комиссия уполномочила госпредприятие спецсвязи развозить документы по регионам.

Сколько украинцев намерены голосовать на выборах Рады

Более 60% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Мониторинг электоральных настроений украинцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 июня по 3 июля.

Так, 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на парламентских выборах.

Еще 23% украинцев заявили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, а 3% - не определились.

При этом большую готовность принимать участие в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Ранее сообщалось, что пятипроцентный барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду неизменно преодолевают 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - По жизни», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».