Выборы в Раду: партия Порошенко вышла на третье место, а рейтинг "Батькивщины" упал

Также социологическое исследование показало, что «Сила и честь» и «Оппозиционный блок» имеют самые высокие рейтинги поддержки среди тех партий, которые не преодолевают 5% избирательный барьер.

Пятипроцентный барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду неизменно преодолевают 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 июня по 3 июля 2019 года.

Согласно данным опроса, 62% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

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Еще 23% отметили, что, скорее, готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Самую высокую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели, отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

При этом лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также пока преодолевают проходной барьер партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», за которую готовы проголосовать 13,4% опрошенных, партия «Европейская солидарность» (8,3%), партия «Голос» (7,2%) и ВО «Батькивщина» (7,2%).

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,8%, «Оппозиционный блок» - 3,1%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» - 2,8%, «Гражданскую позицию» и Радикальную партию - по 2,4% респондентов, ВО «Свобода» - 2,3%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 2%.

В то же время, как отмечают социологи, лидерами т.н. «второго выбора» являются партии «Слуга народа» (10%) и «Голос» (7,4%).

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» как альтернативу основном выбора готовы поддержать 4,6% опрошенных, партию «Сила и честь» - 4,4%, партию «Батькивщина» - 4,2%, партию «Оппозиционный блок» - 3,4%, Радикальную партию - 2,6%, партию «Европейская солидарность» - 2,2%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» - 2%.

Социологическая группа «Рейтинг» с 29 июня по 3 июля опросила 2,5 тыс. граждан в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.