Более 60% украинцев намерены голосовать на выборах Рады

Наивысшую готовность участвовать в голосовании, согласно опросу, демонстрируют старшие избиратели.

Более 60% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Мониторинг электоральных настроений украинцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 июня по 3 июля.

Читайте такжеБюджет на выборы: кто из нардепов получил больше всего госсредств (видео)

Так, 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на парламентских выборах.

Еще 23% украинцев заявили, что скорее готовы участвовать, 12% – не будут голосовать, а 3% – не определились.

При этом большую готовность принимать участие в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Ранее сообщалось, что пятипроцентный барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду неизменно преодолевают 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».