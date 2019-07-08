За неделю до крайнего срока место голосования сменили более 70 тысяч избирателей (видео)

Чтобы изменить место голосования, у избирателей осталось времени до 15 июля.

Более 70 тысяч избирателей уже изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Чтобы сделать это, у избирателей есть еще неделя - до 15 июля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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До следующего понедельника включительно отделы государственных реестров будут принимать от граждан соответствующие заявления.

Тем временем на избирательные округа уже везут бюллетени для голосования. Центральная избирательная комиссия уполномочила госпредприятие спецсвязи развозить документы по регионам.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий.