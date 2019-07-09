Политолог объяснил, кому выгодна история с российским "телемостом"

По мнению политолога, ситуация с телемостом, скорее всего, затеяна по просьбе Медведчука, таким образом решающего свои электоральные задачи.

"Телемост между Россией и Украиной", который намеревался провести близкий к Виктору Медведчуку украинский телеканал Newsone, не нужен президенту РФ Владимиру Путину. В нем был заинтересован сам Медведчук, чтобы показать свою силу перед выборами в Верховную Раду.

Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

Читайте также"Наступило время арестовать": политолог рассказал, как надо наказать Медведчука за скандал с телемостом

«У нас действует подпольный обком, в котором есть три богатыря – это президент Владимир Путин, бывший президент Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И они практически контролируют большинство государственных структур, и таким образом показывают свою силу и власть», - заявил он.

По мнению Небоженко, идея телемоста неправильна из-за большого количества погибших на Донбассе от рук российских наемников.

"Тем не менее, Медведчук продемонстрировал, что способен управлять повесткой дня страны. Журналисты знают, что повестка - это наиболее важные темы, которые рассматриваются. И они ищут наибольшие информационные и эмоциональные конфликты. И Медведчук показал свою силу. Он активно борется за место под солнцем, и ему нужно, чтобы как можно больше его людей прошло в Верховную Раду", - объяснил политолог.

Небоженко убежден, что для Петра Порошенко это тоже важно, потому что таким образом идет мобилизация электората западной Украины – для жителей этого региона очень важно, чтобы не было никаких контактов с Россией. И это отличный повод.

"И, конечно же, это прямой удар по главе государства Владимиру Зеленскому. Президенту Виктору Януковичу в 2013-ом, чтобы подкупить, Россия дала три миллиарда долларов. Зеленскому никто ничего не дает, его "щемят", над ним издеваются", - подчеркнул эксперт.

Также Небоженко считает, что ситуация с телемостом вряд ли нужна Путину и, скорее всего, затеяна по просьбе Медведчука, таким образом решающего свои электоральные задачи.

«На рейтинге партии Медведчука ситуация с телемостом вряд ли каким-то образом может отразиться, свои 10% они набирают в любом случае. У них есть электорат, он достаточно ядерный, со своей идеологией», - отметил политолог.

«А вот у Оппоблока, в который вошли несколько партий, таких как Видродження, Наши и Доверяй делам - одесского и харьковского мэров. У них слабенькие рейтинги, отобрать голоса можно", - резюмировал Небоженко.