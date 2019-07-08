Украинские националисты требуют арестовать Медведчука за попытку провести телемост с российскими пропагандистами

Украинские националисты протестуют под Администрацией президента и требуют задержать Медведчука.

Украинские националисты требуют немедленно арестовать главу политсовета «Оппозиционной платформы – За Жизнь» Виктора Медведчука за попытку провести телемост с российским телеканалом.

Об этом в своем Telegram-канале заявил сегодня, 8 июля, лидер «Национального Корпуса» и второй номер в списке ВО «Свобода» Андрей Билецкий.

Политик отметил, что отмена каналом NewsOne, который относится к сфере влияния Медведчука, запланированного на сегодня телемоста с российским телеканалом «Россия 24» не является оправданием и Виктор Медведчук в любом случае должен ответить за свои антиукраинские намерения.

Андрей Билецкий также подчеркнул, что отмена телемоста – это заслуга украинских националистов, которые сегодня организовали массовые акции против переговоров с российскими пропагандистами.

«Отмена телемоста с российским пропагандистским каналом «Россия 24» является победой националистов, а не власти. Сообщники Медведчука с канала NewsONE испугались уличных акций. Но просто откатить все назад и сделать вид, как будто ничего не произошло, – уже не удастся. За такие действия надо отвечать. Поэтому наше следующее требование – арест Медведчука за государственную измену!» – написал Андрей Билецкий.

Отметим, что именно сейчас в Киеве, возле Администрации президента, проходит массовая акция протеста с участием объединенных украинских националистов – «Национального Корпуса», ВО «Свобода», «Правого сектора». Участники митинга требуют от Владимира Зеленского арестовать Виктора Медведчука за государственную измену.