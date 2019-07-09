Министры стран ОБСЕ собираются на обсуждение войны в Украине

На встрече будут представители 57 государств.

Во вторник, 9 июля, в Словакии, в Высоких Татрах, состоится встреча министров стран-участниц ОБСЕ, которые обсудят

Незаконная аннексия Крыма: в ОБСЕ осудили милитаризацию Черного моря

ситуацию в Украине, в частности усилия по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как информируют в пресс-службе ОБСЕ, во время встречи также обсудят другие важные проблемы, среди которых, транснациональные угрозы, верховенство права и соблюдение прав человека, изменения климата, миграционное движение, экономические и экологические аспекты безопасности, пишет ТСН.uа.

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"Мероприятие позволит делегациям подытожить прошлые решения и действия, особенно в отношении нынешних вызовов в сфере безопасности, и обсудить текущие вопросы повестки дня ОБСЕ: усилия по урегулированию конфликта в Украине и вокруг нее", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на встречу приедут представители 57 государств. Канаду на мероприятии будет представлять парламентский секретарь министра иностранных дел Роб Олифант.

Как сообщалось ранее, комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию в отношении милитаризации Россией оккупированного Крыма, а также об опасности энергетической безопасности Европы через строительство “Северного потока-2” и “Турецкого потока”.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокирования возвращения российской делегации в этой организации.

В ПАСЕ проголосовали за снятие ограничений в отношении делегации РФ, которые были введены в апреле 2014 года. Решение о возвращении в ПАСЕ позволит России провести до ассамблеи по меньшей мере четырех санкционным депутатов. Они смогут обойти ограничения, введенные против них в ЕС за агрессию России на востоке Украины.

Сейчас известно, что Министерство иностранных дел Украины отозвало посла из Совета Европы для консультаций. По словам главы МИД, решение о возвращении России было формально принято еще до президентских выборов в Украине, а потому в этом не стоит обвинять действующего президента Владимира Зеленского или бывшего – Петра Порошенко. Кроме того, украинская делегация прекращает свое участие в летней сессии. Исключение - оспаривание полномочий российской делегации. Решение о полномочия и дальнейшее участие будет принимать парламент.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой возобновила полномочия Российской Федерации в полном объеме. За резолюцию без санкций против России отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались. В резолюции говорится, что РФ нарушила принципы Совета Европы, однако ограничились лишь пятью требованиями.

Украина предлагала расширить этот список новыми нарушением в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, но правки были отклонены.