В РФ рассказали, при каких условиях начнут уплачивать свой долг ПАСЕ

В России прокомментировали долг перед Советом Европы.

Российские власти не спешит гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, слова которого приводит Коммерсант.

Сторчак сообщил, что не смотря на возобновления участия России в ПАСЕ в среду, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит",— заявил Сторчак.

Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года). Однако Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возвращению РФ в организацию.

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25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы к восстановлению полномочий делегации.