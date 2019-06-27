ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на полгода

В Евросоюзе окончательно формализовали решение лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, принятом на саммите 20 июня, о продлении действия антироссийских санкций.

Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

"27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года", - сказано в сообщении.

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Таким образом, решение лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, принятое на саммите Евросоюза 20 июня, сегодня было официально утверждено.

Соответствующее решение было принято после заслушивания обновленной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона относительно состояния выполнения Минских соглашений, с реализацией которых связано сохранение санкций.

"После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятия мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализовал это решение сегодня на основе письменной процедуры", - отмечается в сообщении.

Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также применения товаров двойного назначения.

Санкции изначально были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизационные действия России против Украины. В сентябре 2014 года ЕС ужесточил санкции.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Евросовет в декабре 2018 года продлил действие экономических санкций против РФ. Срок действия этих санкций истекает 31 июля 2019 года.