Решение об отставке с поста главы Днепропетровской ОГА давно созрело - Коломойский

Об этом сказал экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в эфире телеканала «1+1» в программе «Право на владу».

Он подчеркнул, что «принятие решение об отставке было решением достаточно простым, потому, что оно уже давно созрело». «И созрело оно не неделю назад и не две недели назад, а оно созрело приблизительно после парламентских выборов, то есть в конце октября - в начале ноября», - добавил Коломойский.

Он сказал: «Я пришел в кресло губернатора 2 марта- после революции, на волне тех негативных явлений, которые происходили. Я пришел из бизнеса, приехал из другой страны в которой я имел вид на проживание. Я не был оторван от Украины, я жил между Киевом, Днепропетровском и Женевой и тогда принял для себе решение - и это решение было более тяжелым - принять предложение о должности руководителя облгосадминистрации, чем нынешнее подать в отставку» .

Коломойский напомнил, что говорил о необходимости своей отставки после президентских выборов, «но так развивались события, что после президентских выборов началась активная фаза АТО, начались военные действия, после этого были минские соглашения, после этого было перемирие, которое все равно было вроде как война, после этого было обострение после нового года и по большому счету мы все время были в напряжении и я считал тогда, что уйти в то время с поста было бы дезертирством».

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По его словам, «назревал все равно конфликт интересов, назревал конфликт между бизнесом и нахождение на госслужбе и я это сам ощущал по своим внутренним каким-то показателям».

Он сказал, что ощущал такую необходимость отставки и по информации в Интернете . «И я тогда понял, что настало время, когда надо разрешить конфликт между тем, кто я - бизнесмен или чиновник», - добавил Коломойский.

Он подчеркнул, что много было сделано для области Украины вместе с его командой - «с Олейником, Корбаном, Филатовым» - «это были замечательные достижения».