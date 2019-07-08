"Народный фронт" выиграл суд у телеканала "NewsOne"

Шевченковский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и политической партии "Народный фронт".

Соответствующее решение суд принял в понедельник.

Телеканал "NewsOne" потребовал в суде опровергнуть информацию, опубликованную на сайте "Украинская правда" под заголовком: "БПП и Народный фронт" требуют очистить украинские СМИ от "пятой колонны".

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета 3 сентября 2018 года заявил, что Виктор Медведчук был включен в Трехстороннюю контактную группу по требованию Путина. По его словам, Медведчук вместе с Андреем Портновым являются представителями "пятой колонны" в Украине и готовят реванш Путина.

"Деятельность вражеской пятой колонны... Андрей Портнов, Виктор Медведчук... давно ли вы слышали эти фамилии? Кум Путина Медведчук раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканал. Так готовится реванш Путина в Украине", – заявлял Максим Бурбак.

"Более того, Медведчук, прикрываясь своим участием в Трехсторонней контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша", – добавил представитель "Народного фронта".

Максим Бурбак подчеркнул, что Служба безопасности должна провести расследование деятельности Медведчука и "предоставить обществу и парламенту полную и объективную информацию относительно государственной деятельности агента КГБ с псевдонимом "Соколовский".

Шевченковский районный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления телеканала "NewsOne" о защите деловой репутации.

Как известно, "Народный фронт" неоднократно подчеркивал угрозу информационной безопасности государства со стороны пророссийских каналов. НФ обращался к лидерам патриотических сил открыто заявить о бойкоте информационных рупоров Кремля, а от государственных структур - принять меры для защиты Украины от информационной агрессии на нашей территории.