Зеленский снова просит Раду уволить генпрокурора Луценко и главу МИД Климкина

Представление об освобождении Юрия Луценко от должности генпрокурора, освобождении Павла Климкина от должности главы МИД и назначении на эту должность Вадима Пристайко президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента 11 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, соответствующее письмо он направил в парламент 1 июля.

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Напоминается, что указанные представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Зеленский повторно внес в ВР представление об увольнении Климкина от должности главы МИД (регистрационный № 10381), а также представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Пристайко (№10382).

11 июня в Верховной Раде также был зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на увольнение президентом Юрия Луценко с должности генпрокурора (регистрационный № 10380). Причиной увольнения Луценко было указано отсутствие у него высшего юридического образования.