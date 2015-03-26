На переговорах в "нормандском формате" в Париже обсуждали бои под Мариуполем – МИД

В частности, обсуждали, что это является нарушением Минских договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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«Широкино и Донецкий аэропорт обсуждались. Это действительно нарушение. Готовы выслать Миссию ОБСЕ. Стороны договорились содействовать», - написал Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что силы антитеррористической операции уничтожили танк и штаб боевиков «Донецкой народной республики» в поселке Широкино под Мариуполем.