Минюст выставил на торги запрещенное орудие рыбалки

Соответствующее объявление размещено на подсайте Минюста СЭТАМ.

"Самодельная электроудочка, состояние удовлетворительное, была в использовании", - говорится в описании лота.

Лот был открыт 19 марта, стартовая цена - 100 гривень, прием заявок был завершен сегодня в 9 утра. Также на странице есть одна заявка на покупку.

Читайте такжеВоенным закупили "современную" оптику, которую производят в Одессе и России для охотников-любителей - СМИЭлектроудочки, согласно закону Украины "О животном мире", является запрещенным орудием - из-за вреда, который она наносит флоре и фауне водоема.

"Для добывания объектов животного мира запрещаются изготовление, сбыт, применение, хранение ядовитых приманок, колющих, давящих и капканоподобных орудий лова, электроловильных систем (электроудочек), взрывчатых веществ, птичьего клея и монониткових (лесковых) сеток (кроме тех, что предназначены для промышленного лова), а также других средств, запрещенных законом", - сказано в статье 52-1 Закона.