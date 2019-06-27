"Кто такой Медведчук?": националисты требуют объяснений под Офисом президента

В акции принимают участие представители "Национального корпуса", "Национальных дружин", партии "ВО "Свобода" и "Правого сектора".

Около 50 представителей националистических сил проводят акцию у Офиса президента Украины на улице Банковой с требованием объяснить, кем является Виктор Медведчук для новой украинской власти, который ведет от имени Украины переговоры с подконтрольными России боевиками об освобождении украинских заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие представители "Национального корпуса", "Национальных дружин", партии "ВО "Свобода" и "Правого сектора".

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Активисты заявили, что выступают против Медведчука, бывших "регионалов" и украинофобов. Они выкрикивают: "Кто такой Медведчук?!".

Активисты хотят получить от президента Украины Владимира Зеленского ответ, кем на самом деле является Медведчук, в частности, является ли Медведчук предателем Украины.

Кроме того, они развернули большое белое полотно с надписью "Кто такой Медведчук?". Активисты держат в руках портреты с аналогичным вопросом. Также возле здания Офиса президента активисты установили белый шатер, на котором вывесили портреты Медведчука.

Организаторы акции в комментарии УНИАН сообщили, что также рассматривают возможность проведения митинга возле офиса Медведчука, но этот вопрос еще требует окончательного решения.

Митинг проходит спокойно, без провокаций.

Кроме того, активисты в палатке повесили манекен, похожий на Медведчука. После акции они забросали манекен яйцами.

Активисты заявили, что продолжат проводить акции против Медведчука.

Как сообщал УНИАН, глава политсовета партии "Оппозиционный блок - За життя" Медведчук заявил, что сегодня в Минске провел прямые переговоры с главарями боевиков с целью освобождения четырех украинских военнопленных.

Российские СМИ сообщили, что завтра в Минске боевики передадут Медведчуку четырех пленных украинцев.

Сегодня на пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что ни разу не общался с Медведчуком и посоветовал журналистам спросить у Медведчука, почему он проводит переговоры с боевиками об освобождении пленных.