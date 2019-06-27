Освобождение четырех украинцев: Медведчук заявил, что провел прямые переговоры с главарями боевиков

Виктор Медведчук заявил, что сегодня в Минске провел прямые переговоры с главарями боевиков с целью освобождения четырех украинских военнопленных.

Читайте такжеЗеленский собирает брифинг на Банковой

Об этом Медведчук сказал на совместном брифинге с контролируемыми Россией главарями боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным и «ЛНР» Леонидом Пасечником, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Мы хотим вас проинформировать по вопросу прямых переговоров, которые имели место сегодня в Минске с представителями и руководителями Донецка и Луганска", - отметил Медведчук.

Он сообщил, что еще 7 июня на встрече с Пушилиным в Санкт-Петербурге поднял вопрос об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и Луганске.

Также Медведчук обвинил предыдущую власть в срыве обмена по формуле "всех установленных на всех установленных" лиц, который должен был состояться в январе-феврале 2018 года.

При этом Медведчук считает, что такая формула все ще "является приемлемой и может быть реализована".

Кроме того, Медведчук отметил, что на этой встрече с главарями боевиков обсуждалось выполнение Минских соглашений.

При этом Медведчук повторил традиционные заявления Кремля касательно урегулирования ситуации на Донбассе, которые противоречат официальной позиции властей Украины.

"Мы подробно остановились на вопросе, связанном с тем, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная Рада Украины. Это вопросы, связанные с принятием закона о выборах, принятием закона об амнистии, принятием закона и введении его в действие об особом статусе, а также фиксирование в Конституции Украины особого статуса этих территорий", - заявил Медведчук.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 27 июня, российские СМИ написали, что завтра в Минске боевики передадут Медведчуку четырех пленных украинцев.

Соратник Медведчука Вадим Рабинович назвал их имена.

По словам Рабиновича, боевики намерены освободить Эдуарда Михеева, которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также троих военнослужащих ВСУ: Якова Веремейчика, взятого боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрия Великого, взятого в плен 11 сентября 2016 года и приговоренного к 15 годам лишения свободы, Максима Горяинова, взятого боевиками "ДНР" в плен 22 мая 2019 года и незаконно приговоренного к 15 годам лишения свободы.