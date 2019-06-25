В Киеве состоится протест из-за решения ПАСЕ по России

Активисты соберутся на акцию под посольством Австрии в Киеве.

Сегодня в 18:00 активисты под посольством Австрии в Киеве соберутся на акцию протеста из-за решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая отменила механизм санкций и фактически вернула делегацию России в ПАСЕ без всяких ограничений в голосовании.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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"Собираемся 25 июня в 18:00 возле посольства Австрии в Украине (ул. Ивана Франка, 33), чтобы выразить свой протест под посольствами ключевых стран, которые поддерживали и голосовали за снятие санкций с России", - отмечают организаторы.

При этом они сообщили, что, кроме посольства Австрии, во время шествия в рамках акции планируют пикетировать посольство Германии, посольство Армении, посольство Норвегии, посольство Италии, посольство Словакии, посольство Франции, посольство Финляндии, посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.

В планах организаторов – "символически" забрасывать искусственными деньгами каждое посольство.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла изменения в регламент, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ, 118 голосами до 62-х.