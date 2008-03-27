Балога: Тимошенко должна поддержать Кличко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что демократическая коалиция должна как можно быстрее определиться с единой кандидатурой на должность Киевского городского председателя.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Президента Украины.

В.БАЛОГА выразил уверенность, что лишь крепкая коалиция демократических сил, которые вместе пользуются доверием и поддержкой подавляющего большинства жителей города, может наилучшим образом защитить интересы киевлян. «Единственный смысл каких-либо действий, а особенно выборов в городе, - это обеспечение интересов его жителей», - отмечает глава Секретариата Президента .

«Сейчас не время для парада амбиций или политических торгов. Киевская община вправе ожидать последовательных и ответственных шагов от тех, кому доверяет», - отмечает он.

В.БАЛОГА отметил, что в этом контексте логичной выглядит выраженная Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО поддержка кандидатуры Виталия КЛИЧКО на должность Киевского городского председателя.

Глава Секретариата Президента Украины выразил надежду, что и Юлия ТИМОШЕНКО поддержит такой выбор партнеров по Демократической коалиции.

По его мнению, такая позиция избавит киевские выборы лишней интриги и позволит всем органам власти сконцентрироваться на выполнении своих непосредственных задач. «Ведь граждане вряд ли поймут позицию: «Правительство закрыто. Все ушли на выборы в Киеве», - отмечает В.БАЛОГА.