В Германии прокомментировали выводы следственной группы в деле MH17

В Министерстве иностранных дел Германии считают оглашение имен первых подозреваемых в сбивании малайзийского самолета рейса MH17 важным шагом в раскрытии правды.

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Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter. "Вчера совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила новые результаты расследования. Это является важным шагом с целью раскрытия полной правды относительно этого ужасного акта", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.