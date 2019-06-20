Яценюк: Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН (видео)

Он напомнил, что в 2014-м, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как Премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве.

"Обнародованные данные Международной следственной группы в деле MH17 - это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, которые стали жертвой российских военных преступников", - написал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook 20 июня.

Он напомнил, что в 2014-м, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как Премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве: "Сегодня мы получаем доказательства", пишет пресс-служба НФ.

Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду про этот акт агрессии: "Именно поэтому наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", - написал Арсений Яценюк.

"Верю, что справедливость будет торжествовать. Между тем обнародованные данные - это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".