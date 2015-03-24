На сына заместителя генпрокурора Баганца завели дело

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины, сообщил прокурор Киева Сергей Юлдашев, информирует пресс-служба ведомства.

По словам Юлдашева, в рамках уголовного производства дали показания 11 сотрудников прокуратуры и 6 работников милиции.

Прокурор Киева отметил, что это беспрецедентный случай, когда сотрудники правоохранительных органов массово дают показания против сына заместителя генерального прокурора.

"И это свидетельствует только об одном: они точно знают, что за ними правда, а значит и сила. И никто не сможет избежать ответственности за совершение преступления. Даже сын влиятельного Алексея Баганца", - сказал Юлдашев.

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"Они поверили, что мы живем в другой стране, где нет места безнаказанности мажоров. Именно поэтому все эти правоохранители смело и без колебаний дали показания", - заверил он.

Ранее, 19 марта, следственный отдел прокуратуры Киева по обращению народных депутатов начал уголовное производство в отношении бывшего начальника управления прокуратуры Киева Виталия Баганца по факту совершения им особо тяжкого преступления.

Установлено, что при содействии Виталия Баганца на территории Киева нелегально работало около сотни игровых салонов и подпольных казино, в частности, так называемая сеть "БОСС". Досудебное расследование продолжается.

«Также установлено, что, кроме давления на своих подчиненных, Баганец пытался незаконно влиять и на действия работников милиции, которые расследовали уголовные производства данной категории, в том числе в телефонном режиме он требовал от милиционеров прекратить проведение следственных действий в отдельных игорных заведениях, а также, несмотря на решение суда, запрещающий изымать оттуда нелегальное оборудование», - сообщили в прокуратуре.