"Власти" аннексированного Крыма открестились от организации похорон Януковича-младшего

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Аксенов сказал на пресс-конференции в Москве.

"Мы от СМИ только узнали об этой ситуации вчера-позавчера. В данном случае крымские власти никаких действий не предпринимали, к нам никто не обращался", - сказал Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта на Байкале провалился под лед автомобиль, за рулем которого был Виктор Янукович-младший. Водитель погиб, а пассажирам удалось спастись. По данным СМИ, Янукович-младший был похоронен 23 марта в Севастополе. В Партии регионов подтвердили гибель младшего сына экс-президента Украины.