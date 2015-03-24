"Власти" аннексированного Крыма открестились от организации похорон Януковича-младшего
10:51, 24 марта 2015Политика
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Самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявляет, что «власть Крыма» не предпринимала никаких действий при организации похорон сына экс-президента Украины Виктора Януковича.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Аксенов сказал на пресс-конференции в Москве.
"Мы от СМИ только узнали об этой ситуации вчера-позавчера. В данном случае крымские власти никаких действий не предпринимали, к нам никто не обращался", - сказал Аксенов.
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Как сообщал УНИАН, 20 марта на Байкале провалился под лед автомобиль, за рулем которого был Виктор Янукович-младший. Водитель погиб, а пассажирам удалось спастись. По данным СМИ, Янукович-младший был похоронен 23 марта в Севастополе. В Партии регионов подтвердили гибель младшего сына экс-президента Украины.
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