Волкер раскритиковал Россию и назвал ее основным препятствием для выполнения Минских соглашений

Курт Волкер отметил, что Россия создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 1990-е.

В течение последних пяти лет, пока продолжается война, на Донбассе погибли около 13 тысяч человек, еще 40 тысяч человек получили ранения.

Об этом во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената США заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает ТСН.

"Мы глубоко обеспокоены пятилетним конфликтом на востоке Украины. К сожалению, борьба продолжается, и украинских солдат все еще убивают почти каждую неделю. Конфликт является гуманитарной трагедией для жителей Донбасса, около 13 тыс. человек погибли, 40 тысяч получили ранения, миллионы переместились и есть неисчерпаемый ущерб гражданской инфраструктуры", - говорится в докладе Волкера.

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Спецпредставитель США подчеркнул, что "Россия создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 1990-е. Это страдание является прямым результатом агрессии России и закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска и силы с Украины, выполнит Минские соглашения, которые остаются лучшим средством достижения мира путем реинтеграции нынешних подконтрольных России территорий на Востоке Украины. Однако Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений", - подчеркнул Волкер.

По его словам, Россия препятствует воплощению Минских договоренностей.

"Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", которым нет места в Минских соглашениях или Конституции Украины. Россия продолжает руководить и поддерживать боевые действия, и до сих пор не осуществила прекращение огня или вывод своих сил из Восточной Украины", - отметил Волкер.

Спецпредставитель США обратил внимание, что Россия приняла провокационное решение об ускоренном предоставлении российского гражданства для украинцев на Донбассе. Это, по словам Волкера, создало еще одну серьезную преграду для выполнения Минских соглашений и реинтеграции оккупированных территорий.

Волкер обратил внимание на гуманитарные проблемы людей, которые живут по обе стороны от линии разграничения, затронул проблему разминирования Донбасса.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с украинским правительством, нашими европейскими союзниками, международными организациями для решения гуманитарных проблем. Соединенные Штаты оказали и будут продолжать оказывать поддержку для защиты и оказания помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе украинцам. Это включает в себя психологическую помощь, психосоциальную поддержку, юридическую помощь и ремонт инфраструктуры", - сказал Волкер.

Прекращение вооруженного конфликта ускорилось бы, если бы Россия вывела оттуда свои войска, подчеркнул Волкер. Он отметил эффективность переговоров в нормандском формате, работу ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы.

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"К сожалению, Россия затягивала и не была заинтересована прогрессом относительно Донбасса в течение последних 18 месяцев. Избрание президентом Зеленского создает хорошую возможность усилить усилия для прекращения пятилетнего конфликта на Донбассе. Президент Зеленский неоднократно повторял о его привязанности к миру и к Минским соглашениям, стремлении облегчить страдания людей на Донбассе, и выразил открытость к творческим подходам, чтобы преодолеть тупик. В этот критический период жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину и следует тесно сотрудничать с новым президентом и его дипломатическими инициативами", - сказал Волкер.

В ближайшее время Волкер хочет встретиться с российской стороной для поиска путей решения конфликта.

"Я сказал россиянам, что хорошим первым шагом было бы, если бы Россия освободила украинских моряков и суда, которые она захватила во время ее необоснованного нападения в Керченском проливе, и за который она будет отвечать в соответствии с недавним распоряжением Международного трибунала по морскому праву", - отметил спецпредставитель.

Для решения конфликта на Донбассе нужно прекратить огонь, вывести оттуда иностранные силы, разоружить незаконные вооруженные формирования, создать ситуацию безопасности на Донбассе. Это все поможет воплотить политические шаги с Минских договоренностей – прописать так называемый особый статус региона в Конституции Украины, провести там местные выборы и в конце концов провести мирную реинтеграцию Донбасса в состав Украины.

"Мы надеемся, что Россия наконец-то изберет мир и будет работать с нами, чтобы завершить боевые действия. Важно продолжать укреплять Украину и повышать ее устойчивость для лучшего выдерживания российской агрессии, поддерживать текущие реформы для более тесной интеграции Украины с Западом. Мы будем продолжать поддерживать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая является "глазами и ушами" мира о конфликте на востоке Украины и теперь включает около 800 мониторов и 420 местных сотрудников, которые работают в условиях чрезвычайно сложных политических вопросов и условий безопасности. Мы сотрудничаем с Украиной в ее программе реформ и создании открытой, конкурентоспособной экономики, что создает возможности для ее людей. Демократическая, свободная и процветающая Украина создает резкий контраст для тех, кто живет в "второстепенной полицейском государстве в подконтрольной России части Донбасса", - подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, чего хотят США от Украины за нового президента.