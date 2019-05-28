В Госдепе отреагировали на намерение РФ игнорировать требование Трибунала ООН по морякам

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать трибунал о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США призывают власти Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков и суда, несмотря на намерение России не исполнять соответствующее решение Трибунала ООН.

Читайте такжеМИД Украины требует от РФ назвать дату и место освобождения захваченных украинских моряков и судов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

Спецпредставитель США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов, поскольку не существует оснований для удерживания Россией украинских моряков. «На них было осуществлено незаконное нападение в международных водах. Они незаконно были отправлены в Россию, к ним должны относиться как к военнослужащим иностранного правительства. Нет оснований удерживать их в России», - заявил Волкер.

«Мы настоятельно призываем к их немедленному освобождению. Суд также принял решение в данном направлении. Россия дала четко понять, что не намерен делать это, что является оскорблением для этих людей и их семей. Мы надеемся, что Россия изменит свою позицию по этому поводу», - заявил спецпредставитель США.

При этом он подчеркнул, что «не существует силы, которую можно применить к России, чтобы заставить её соблюдать верховенства права и исполнить решение суда».

«Но позиция очень является четкой - они должны освободить этих моряков», - сказал он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24-х украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должен проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ относительно освобождения захваченных военных судов и моряков.