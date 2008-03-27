Ющенко дал Балоге еще одного, девятого, заместителя

17:23, 27 марта 2008
Политика
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Указ - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Андрея ГОНЧАРУКА заместителем главы Секретариата Президента.

Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, своим предыдущим указом В.ЮЩЕНКО увеличил количество заместителей главы Секретариата Президента с восьми до девяти человек.

 

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