Ющенко дал Балоге еще одного, девятого, заместителя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Андрея ГОНЧАРУКА заместителем главы Секретариата Президента.

Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, своим предыдущим указом В.ЮЩЕНКО увеличил количество заместителей главы Секретариата Президента с восьми до девяти человек.