Ющенко дал Балоге еще одного, девятого, заместителя
17:23, 27 марта 2008Политика
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Указ - на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Андрея ГОНЧАРУКА заместителем главы Секретариата Президента.
Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, своим предыдущим указом В.ЮЩЕНКО увеличил количество заместителей главы Секретариата Президента с восьми до девяти человек.
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